Вже сьогодні, 3 червня, збірна України проведе перший спаринг в рамках підготовки до чемпіонату Європи. Суперником підопічних Сергія Реброва буде Німеччина. Гра відбудеться у місті Нюрнберг, а стартовий свисток пролунає о 21:45. Головним арбітром буде 39-річний Вальтер Альтманн, який раніше жодного разу не судив матчі українських команд чи збірних.

Німеччина – Україна: команди визначилися з формами на товариський матч перед Євро-2024

Де дивитися дуель між Німеччиною і Україною? У прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а також регіональні канали Суспільного, крім OTT-сервісів. Розширену текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Нагадаємо, для Збірної України це буде перший з трьох контрольних матчів перед стартом на Євро-2024. Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Німеччина – Україна: анонс товариського матчу