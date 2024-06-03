"Краще б ми спочатку грали з Польщею, а потім із Німеччиною. Бундестім – це дуже серйозна команда, яка тестує футболістів і їхню готовність. Подивимося, в якому стані підійдуть футболісти до гри після закінчення сезону. Думаю, гра буде цікава.

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Обидві збірні гратимуть не в оптимальних складах. В обох командах є футболісти, які відновлюються після травм і хвороб. Тим більше нещодавно був фінал Ліги чемпіонів, думаю, гравці Реала і Борусії Д не доїдуть на цей матч.

Склад проти Німеччини буде експериментальним, тому важко щось передбачити. Зінченко? Він – лідер збірної, але останнім часом випав з основи Арсеналу, тому йому треба набирати. Але Ребров у ньому зацікавлений. У складах своїх клубів стабільно не грав не тільки Зінченко, але й Мудрик, Маліновський. Це ключові гравці нашої збірної і їх замінити дуже складно. Тому будемо сподіватися, що вони підійдуть до матчів Євро в оптимальній формі.

Щодо ветеранів – Степаненка, Ярмоленка, Сидорчука – думаю, Ребров на них розраховує. Можливо, не на всі 90 хвилин, але вони можуть допомогти нашій команді. Це досвідчені, кваліфіковані футболісти і вони заслужили на свій шанс. Сплав досвіду і молодості – це добре. Наші ветерани можуть заспокоїти молодь і допомогти їм перебудуватися з чемпіонату України на матчі вищого рівня.

Якщо говорити про індивідуальну майстерність, то Німеччина виглядає трішки краще. Це серйозна команда, яка на Євро боротиметься за високі місця. Але у нас теж є футболісти, які грають у серйозних клубах і чемпіонатах: Зінченко, Мудрик, Миколенко, Забарний, Маліновський, Довбик, Циганков, Лунін.

Звичайно, фаворит – Німеччина, але Україна зараз може грати з усіма командами. Буде складно і Німеччині, і нам. У нас хороша молодь, яка проявила себе в Європі. Ми вже грали з Німеччиною 3:3, то чому знову так не зіграти? Але треба прагнути до перемоги, яка принесе позитивні емоції. Під час війни, коли вся країна вболіватиме за нашу збірну, нам ця перемога важливіша.

Але в Німеччини стоять свої завдання. Вони зібрали суперкоманду, яка обіграла Францію і багато інших команд, їх вважають фаворитом, і німецькі вболівальники не зрозуміють, якщо вони проваляться з Україною", – сказав Буряк у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, дуель між Німеччиною та Україною відбудеться вже сьогодні, 3 червня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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