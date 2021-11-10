42-летний функционер решил завершить сотрудничество с "красными", сообщает официальный сайт клуба.

Ливерпуль собрался вернуть в АПЛ звезду Вильярреала

Боссы мерсисайдцев пытались продлить контракт с Эдвардсом, но он отказал. Новым спортдиром Ливерпуля летом станет Джулиан Уорд. Сейчас он работает заместителем Эдвардса, за время каденции которого "красные" победили в Лиге чемпионов 2018/19 и завоевали первый титул АПЛ год спустя.

Действующий спортивный директор начал работу в структуре Ливерпуля в 2011 году. Сначала он возглавлял аналитический отдел, затем получил повышение до технического директора, а в 2016-м занял новую должность – спортдира.

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