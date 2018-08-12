Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну

Англія — 17:21 17
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Ліверпуль розбомбив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка в АПЛ
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Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Зінченко поза заявкоюАнглія — 17:06 177
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Рабйо ризикує залишитись без футболу на цілий рік через бажання перейти в БарселонуФранція — 16:45 576
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Погба знову натякнув на бажання піти з Манчестер ЮнайтедАнглія — 16:40 268
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Президент ФК Реал Фарма став найбільш віковим футболістом в історії українського футболу – він грає зі своїм синомДруга ліга — 16:02 925
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