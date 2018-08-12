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Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну

16:59 1299 Читать на русском
Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Атакувальний хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко дебютував за Вест Хем в офіційному матчі.

В матчі Ліверпуль – Вест Хем Андрій Ярмоленко дебютував в АПЛ. Українець вийшов на поле на 67-й хвилині поєдинку замість Марко Арнаутовіча.

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Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних та з'явився на полі за рахунку 3:0 на користь Ліверпуля. Це перший офіційний матч для вінгера за лондонський клуб.

Нагадаємо, українець перейшов у Вест Хем з Борусії Д та вже встиг провести 3 товариські поєдинки за новий клуб. Трансфер Ярмоленка обійшовся лондонцям приблизно у 20 млн євро.

Англія1 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Вест Хем: Неділя 12 серпня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Вест Хем
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Англія Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Ліверпуль - Вест Хем Вест Хем Вест Хем
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