Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну

Атакувальний хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко дебютував за Вест Хем в офіційному матчі.

В матчі Ліверпуль – Вест Хем Андрій Ярмоленко дебютував в АПЛ. Українець вийшов на поле на 67-й хвилині поєдинку замість Марко Арнаутовіча.

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Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних та з'явився на полі за рахунку 3:0 на користь Ліверпуля. Це перший офіційний матч для вінгера за лондонський клуб.

Нагадаємо, українець перейшов у Вест Хем з Борусії Д та вже встиг провести 3 товариські поєдинки за новий клуб. Трансфер Ярмоленка обійшовся лондонцям приблизно у 20 млн євро.