Ливерпуль – Вест Хэм: Ярмоленко дебютировал в АПЛ, выйдя на замену

Англия — 17:34 184
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Ливерпуль разбомбил Вест Хэм в дебютном матче Ярмоленко в АПЛ
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Арсенал – Манчестер Сити: стартовые составы команд – Зинченко вне заявкиАнглия — 17:13 112
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Погба снова намекнул на желание уйти из Манчестер ЮнайтедАнглия — 16:40 154
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Президент ФК Реал Фарма стал самым возрастным футболистом в истории украинского футбола – он играет со своим сыномВторая лига — 16:06 124
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Экс-хавбек Волыни забил в России гол на премию Пушкаша: "Так никогда не отличались Месси и Роналду"Россия — 14:50 561
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