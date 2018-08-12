Ливерпуль – Вест Хэм: Ярмоленко дебютировал в АПЛ, выйдя на замену

Атакующий хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм в официальном матче.

В матче Ливерпуль – Вест Хэм Андрей Ярмоленко дебютировал в АПЛ. Украинец вышел на поле на 67-й минуте поединка вместо Марко Арнаутовича.

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Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и появился на поле при счете 3 0 в пользу Ливерпуля. Это первый официальный матч для вингера за лондонский клуб.

Напомним, украинец перешел в Вест Хэм из Боруссии Д и уже успел провести 3 товарищеских поединка за новый клуб. Трансфер Ярмоленко обошелся лондонцам примерно в 20 млн евро.