Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко розпочне матч у запасі

Атакувальний півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко сьогодні може дебютувати в АПЛ. Щоправда, українець не потрапив у стартовий склад на матч 1-го туру Прем'єр-ліги проти Ліверпуля, а розпочне поєдинок у запасі.

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні визначився зі стартовим складом команди на поєдинок 1-го туру АПЛ 2018/19 проти Ліверпуля.

Перехід Ярмоленка у Вест Хем потрапив у десятку найбезглуздіших трансферів літа-2018 за версією FourFourTwo

Андрій Ярмоленко розпочне даний поєдинок у запасі, інформує офіційний Twitter Вест Хема.

До слова, у стартовий склад потрапили одразу 5 інших літніх новачків команди – Феліпе Андерсон, Вілшер, Бальбуена, Фредерікс та Фабіанскі.

Що стосується Ліверпуля, то в основі в офіційному матчі дебютує Аліссон, а Фабінью та Шакірі розпочнуть матч у резерві.

Нагадаємо, українець перейшов у Вест Хем з Борусії Д та вже встиг провести 3 товариські поєдинки за новий клуб. Трансфер Ярмоленка обійшовся лондонцям приблизно у 20 млн євро.

Матч Ліверпуль – Вест Хем розпочнеться о 15:30 за київським часом.