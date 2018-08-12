Ліверпуль розбомбив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка в АПЛ

Андрій Ярмоленко з лави запасних дебютував за Вест Хем. Команда Мануеля Пеллегріні розгромно поступилась Ліверпулю на Енфілді в 1-му турі чемпіонату Англії.

Матч Вест Хем – Ліверпуль відкрив стартову Супер Неділю сезону в АПЛ. Зірка збірної України залишився в запасі з перших хвилин, позаяк через травму пропустив значну частину передсезонної підготовки. Ярмоленко вийшов лише на 67-й хвилині, оновивши разом з Чічаріто атакувальну лінію "молотів". Цікаво, що замінив Андрій єдиного центрфорварда гостей Арнаутовіча.

Ярмоленко: Я був дуже близьким до переходу в Ліверпуль

Перша загроза у грі прийшла від Салаха. Мохамед мав перед собою вибір між Мане та Фірміно, віддав на останнього, але конкурент Ярмоленка Антоніо в останню мить відпрацював у відборі та не дозволив пробити. У схожому епізоді на 15-й хвилині інший вінгер Вест Хема Андерсон виграв силову боротьбу в Мане. Майже відразу сенегалець вискочив на Фабіанскі після подачі, однак не зміг акцентовано кивнути м'яч. Фірміно не зміг розстріляти ворота з кількох метрів, а спроба Салаха нарешті стала результативною. Правий фланг захисту "молотів" дав слабину, а єгиптянин бив у порожні ворота.

Ліверпуль продовжив тиснути, і ось уже Фабіанскі потягнув удар зі штрафного. Арнаутовіч вибігав на побачення з Аліссоном – з рикошетом пробив повз ворота. У цій же атаці Вест Хем вперше пробив і у площину воріт. Бальбуена розім'яв Аліссона. Йшла 27-а хвилина.

Курйозний момент трапився на 30-й. Суддя Ентоні Тейлор зіграв у відборі за лондонців, далі пішло закидання на зовсім вільного Арнаутовіча, але в Марко не вдався удар. Ще один крутий сейв видав Фабіанскі, коли Салах з меж воротарського замикав простріл Фірміно – обох гравців Ліверпуля ніхто вже не накривав. Команди переграли десяток компенсованих секунд – Ліверпулю вистачило для гола. Комбінація у дотик: Мілнер у падінні переводив на Мане, якому залишилось розстріляти Фабіанскі.

Другий тайм Вест Хем почав з добротного моменту. Андерсон у боротьбі на ближній стійці перевів на Антоніо, але конкурент Ярмоленка не зумів скластись так, щоб влучити у ворота. А ось Ліверпуль довів рахунок до непристойного... з чистого офсайду. Фірміно віддав на Мане у положення поза грою, і сенегалець міг би сам здивуватись, що такий гол зарахували.

Ярмоленко за відведений час не змінив розстановку сил. Кілька перспективних передач українця, якого так вимагали фанати Вест Хема, не привели до моментів. А ось Даніель Старрідж, про якого ми вже почали забувати, вийшов на 87-й, а на 88-й забив гол у боротьбі з захисником.

Англія. АПЛ 2018/19, 1 тур

Ліверпуль – Вест Хем – 4:0

Голи: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старрідж, 88