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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Капелло пояснив різницю між Клоппом та Гвардіолою

13:46 387 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Капелло пояснив різницю між Клоппом та Гвардіолою
Юрген Клопп і Хосеп Гвардіола / Getty images

Відомий італійський тренер Фабіо Капелло порівняв наставників Ліверпуля і Манчестер Сіті Юргена Клоппа і Хосеп Гвардіолу відповідно.

 

"Клопп, на мій погляд, робить щось магічне. На Енфілді панує фантастична атмосфера, яка відображає емоції фанатів. Зв'язок між командою, Клоппом і уболівальниками унікальний.

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Гвардіола – інший. Він змушує команду грати, немов у театрі. Це дуже гарне шоу, як похід на виставу", – цитує Капелло Sky Sports.

Після 11-ти турів підопічні Юргена Клоппа лідирують в АПЛ, лише одного разу втративши очки. "Містяни" йдуть другими, відстаючи на 6 пунктів. Матч 12-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться 10 листопада на Енфілді. Початок гри о 18:30 за київським часом.

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