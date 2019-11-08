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Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду

17:00 1017 Читать на русском
Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду
Ювентус прийме Мілан 10 листопада 2019
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші протистояння європейського вікенду. Дер Класікер у Німеччині, битва Мілана і Ювентуса й інші матчі, які варті часу та уваги.

Справжні топ-поєдинки пройдуть в Італії та Німеччині – Баварія в першому матчі чемпіонату без Ніко Ковача прийме дортмундську Борусію, а Ювентус проекзаменує Мілан. Варта уваги й АПЛ – Андрій Ярмоленко та його Вест Хем проведуть ключовий поєдинок проти Бернлі, а грізний на сьогодні Лестер спробує продовжити вдалу серію в матчі з Арсеналом.

Анонс матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті, який, безумовно, є центральним поєдинком вікенду в Європі, читайте окремо на "Футбол 24" в неділю, 10 листопада.

Бернлі – Вест Хем

9 листопада, 17:00. Бернлі, Терф Мур

Чому потрібно подивитися: в 12-му турі АПЛ зустрінуться дві кризові команди – Бернлі програв 3 матчі поспіль, а Вест Хем не може перемогти вже у 5-ти поєдинках чемпіонату. Із зони Ліги чемпіонів "молоти" скотилися вже на 13-ту сходинку турнірної таблиці. Не дивно, що у ЗМІ вже з'явилися чутки про можливу відставку Мануеля Пеллегріні, адже подібні результати не зовсім відповідають амбіціям лондонського клубу.

Очний матч – шанс для обох команд перервати тривалу смугу невдач. Перемога дозволить бодай трохи перевести подих та покращити турнірне становище, а чергова поразка може відкинути впритул до зони вильоту.

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Окремо цей поєдинок слід розглядати через Андрія Ярмоленка. Востаннє українець забивав за Вест Хем ще 28 вересня у ворота Борнмута – безгольова серія вінгера налічує вже 4 матчі. В минулій грі проти Ньюкасла Ярмоленко відіграв відверто невдало та був замінений вже у перерві, а його конкурент відзначився голом під завісу поєдинку. Лідер збірної України мав у своєму розпорядженні тиждень, щоб переконати тренера все ж довірити йому місце у складі. Матч з Бернлі – на даний момент ключовий як для Ярмоленка, так і для його команди в цілому. Чергова невдача може мати вкрай радикальні наслідки – аж до змін на тренерському містку.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Лестер – Арсенал

9 листопада, 19:30. Лестер, Кінг Пауер

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Лестер, який випереджає свій графік чемпіонського сезону, приймає Арсенал. Цей матч виглядає другим центральним поєдинком туру (звісно, після дуелі Ліверпуля та Ман Сіті). "Каноніри", як завжди, без проблем не можуть – до скандалу навколо Граніта Джаки та зміною капітана команди додалися непереконливі результати та чутки про зміну ймовірну зміну тренера. У поєдинках з Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас та Вулверхемптоном Арсенал набрав лише 2 очки – з таким "доробком" можна забути про Лігу чемпіонів третій сезон поспіль.

Що стосується Лестера, то команда Брендана Роджерса – в повному порядку. "Лиси" виграли 3 останні матчі, у яких забили 13 голів (щоправда, 9 з них влетіли у ворота бідолашного Саутгемптона). Джеймі Варді став першим гравцем Прем'єр-ліги, який подолав позначку в 10 забитих голів, – саме нападника збірної Англії визнали найкращим гравцем чемпіонату за підсумками жовтня. Безумовно, блискуча форма Варді дозволяє Лестеру сподіватися на перемогу в матчі з не надто переконливим Арсеналом, у складі якого не зіграють Джака та Себальйос.

Потенційні 3 очки в матчі з "канонірами" можуть вивести Лестер навіть на 2 місце АПЛ – це станеться у випадку поразки Манчестер Сіті від Ліверпуля.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ейбар – Реал

9 листопада, 19:30. Ейбар, Іпуруа

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: минулого вікенду Реал втратив можливість очолити турнірну таблицю Прімери, розписавши домашні нулі зі скромним Бетісом. Зараз мадридців очікує теж далеко не найскладніший опонент, але не варто передчасно віддавати підопічним Зідана 3 очки. Із останніх 5-ти поєдинків Ла Ліги "бланкос" виграли лише два, тоді як Ейбар перемагав двічі поспіль та піднявся із зони вильоту. До слова, рік тому баски вдома розтрощили іменитих гостей з рахунком 3:0.

На тижні Реал здобув другу перемогу в Лізі чемпіонів, забивши 6 голів у ворота Галатасарая. Юний талант "бланкос" Родріго оформив хет-трик та став найкращим гравцем тижня в ЛЧ – імовірно, форвард вийде у старті і цього разу. Реалу конче необхідна перемога, адже попри нестабільні результати Барселони саме каталонці залишаються лідером чемпіонату – мадридці змушені наздоганяти.

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У складі Реала не зіграють Бейл та Хамес, які все ще не тренуються із загальною групою. За словами Зідана, вони не травмовані, але у суботній грі мадридцям ще не допоможуть.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Баварія – Борусія Д

9 листопада, 19:30. Мюнхен, Альянц Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Дер Класікер – окраса як 11-го туру Бундесліги, так і всього вікенду. Борусія не так давно обігрувала Баварію в матчі за Суперкубок Німеччини, а зараз сподівається засмутити принципового суперника і в чемпіонаті. Наразі дортмундці випереджають свого головного конкурента на 1 очко, але лідером Бундесліги є інша Борусія – з Менхенгладбаха.

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Цей матч стане першим для мюнхенців у рамках Бундесліги без Ніко Ковача – хорват був звільнений після непереконливого старту сезону. Зрозуміло, що після гучної відставки в Баварію сватають чи не кожного безробітного топ-тренера, але наразі виконувачем обов'язків наставника став Ганс-Дітер Флік. Безумовно, головні сподівання Фліка покладені на Роберта Лєвандовскі, який забиває у кожному матчі як Бундесліги, так і Ліги чемпіонів – поляк демонструє просто вражаючу форму.

На тижні обидві команди провели поєдинки Ліги чемпіонів – Баварія здолала Олімпіакос та оформила вихід з групи, а Борусія у вольовому стилі вирвала перемогу над Інтером, суттєво покращивши свої шанси на плей-офф.

До слова, останні матчі проти Баварії на Альянц Арені в Дортмунді точно згадують неохоче – 1:5, 1:4, 0:6 та 0:5.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ювентус – Мілан

10 листопада, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Пряма трансляція на Oll.tv, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: безумовно, матч Ювентус – Мілан є топ-вивіскою європейського футболу. На жаль, в останні роки градус протистояння суттєво знизився – це пов'язано, передусім, із серйозним занепадом "россонері". Раніше такі матчі були куди гарячішими.

Востаннє Мілан перемагав Ювентус ще у жовтні 2016 року, а останні 6 очних поєдинків завершувались перемогою "Старої синьйори". Напередодні матчу все виглядає так, що серія продовжиться – команди перебувають на різних полюсах. От і зараз Ювентус та Мілан розділяє ціла прірва у вигляді 16-ти очок.

Після провального старту сезоні "россонері" змінили тренера, але наразі це не приносить очікуваних результатів – лише 1 перемога у 4-х матчах під керівництвом Стефано Піолі. Що стосується Ювентуса, то у туринців все стабільно – тільки 2 нічиї в 11-ти турах Серії А та впевнений вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. В матчі з Міланом підопічні Саррі явно розраховують на 3 очки, адже Інтер – головний конкурент "б'янконері" – відстає лише на 1 бал.

Ювентусу точно не допоможе травмований К'єлліні, а щодо виходу Де Лігта є певні сумніви. У Мілана під питанням участь Сусо та Кастільєхо.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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