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Ливерпуль – Манчестер Сити: Капелло объяснил разницу между Клоппом и Гвардиолой

13:46 137 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: Капелло объяснил разницу между Клоппом и Гвардиолой
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Getty images

Известный итальянский тренер Фабио Капелло сравнил наставников Ливерпуля и Манчестер Сити Юргена Клоппа и Хосеп Гвардиолу соответственно.

 

"Клопп, на мой взгляд, делает что-то магическое. На Энфилде царит фантастическая атмосфера, отражающая эмоции фанатов. Связь между командой, Клоппом и болельщиками уникальна.

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Гвардиола – другой. Он заставляет команду играть, как в театре. Это очень хорошее шоу, как поход на спектакль", – цитирует Капелло Sky Sports.

После 11-ти туров подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, лишь однажды потеряв очки. "Горожане" идут вторыми, отставая на 6 пунктов. Матч 12-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 10 ноября на Энфилде. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

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