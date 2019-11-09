Ливерпуль – Манчестер Сити: Капелло объяснил разницу между Клоппом и Гвардиолой

Известный итальянский тренер Фабио Капелло сравнил наставников Ливерпуля и Манчестер Сити Юргена Клоппа и Хосеп Гвардиолу соответственно.

"Клопп, на мой взгляд, делает что-то магическое. На Энфилде царит фантастическая атмосфера, отражающая эмоции фанатов. Связь между командой, Клоппом и болельщиками уникальна.

Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на матч АПЛ

Гвардиола – другой. Он заставляет команду играть, как в театре. Это очень хорошее шоу, как поход на спектакль", – цитирует Капелло Sky Sports.

После 11-ти туров подопечные Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, лишь однажды потеряв очки. "Горожане" идут вторыми, отставая на 6 пунктов. Матч 12-го тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 10 ноября на Энфилде. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду