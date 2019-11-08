toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на матч АПЛ

15:23 321 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на матч АПЛ
Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на матч 10 листопада 2019

Ліверпуль прийме Манчестер Сіті в центральному поєдинку 12-го туру АПЛ. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться 10 листопада у Ліверпулі на стадіоні Енфілд. Початок гри – о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Гвардіола – найвисокооплачуваніший тренер в Англії, Клопп не потрапив у топ-3

Ліверпуль – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії:

Шанси команд у цьому поєдинку вважають приблизно рівними. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу Ліверпуля оцінюють у 2.69. На тріумф Манчестер Сіті пропонують коефіцієнт 2.64, а на нічию – 3.68. Букмекери очікують результативного футболу – коефіцієнт на те, що в поєдинку буде забито хоча б 3 м'ячі, складає 1.68.

Після 11-ти турів підопічні Юргена Клоппа лідирують в АПЛ, лише одного разу втративши очки. "Містяни" йдуть другими, відстаючи на 6 пунктів. Зауважимо, що команди вже зустрічалися в поточному сезоні – в рамках Суперкубка Англії підопічні Гвардіоли виявилися сильнішими в серії пенальті.

Нагадаємо, Олександр Зінченко пропустить поєдинок через травму. Українець був прооперований у Барселоні та продовжує відновлення.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Михайличенко розповів, чи змінить пенальтиста в Динамо після промаху Циганкова в Копенгагені
06:30
6731
Теги
Англія АПЛ Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль - Манчестер Сіті Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко букмекери Марафон бет
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
43
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук