Чемпіонат Англії 2020/21, 27-й тур

Вест Бромвіч – Ньюкасл – 0:0

Ліверпуль – Фулхем – початок о 16:00

Тоттенхем – Крістал Пелас – початок о 21:15

Програму дня в Англії відкривав домашній поєдинок Вест Бромвіча проти Ньюкасла. "Дрозди" відставали від рятівної 17-ї позиції на дев'ять очок при матчі в запасі у конкурентів, тож ще одна осічка могла добити реальні шанси на виживання в АПЛ. Надію на перемогу давала статистика Сема Аллардайса проти Ньюкасла – він 13 разів бив "сорок" у чемпіонаті. Це його улюблена "жертва".

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На жаль, всі ці фактори не допомогли Вест Брому. Протягом поєдинку обидва колективи обмінялися двома явними гольовими нагодами: так, удар Діане головою на 37-й витягнув Дарлоу, а Філліпс після кутового пробив вище воріт – Ньюкасл відповів пострілами в правий кут у виконанні Віллока та Жоелінтона. Голкіпер парирував. Було ще кілька перспективних епізодів, але до голів справа так і не дійшла. 0:0 на Хоторнс!

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