Ливерпуль остается в зоне турбулентности, на этот раз подопечных Клоппа обидел аутсайдер турнира – Фулхэм.

Клопп выделил футболистов, которые не нужны ему в Ливерпуле

Гости были острее в первом тайме, что и конвертировалось в забитый мяч перед свистком на перерыв. Главным виновником пропущенного гола можно назвать Салаха. Во второй половине встречи мерсисайдцы выглядели лучше, но не смогли вырвать даже ничью.

Несмотря на победу Фулхэм остается в зоне вылета – 18-я ступенька, Ливерпуль – 7-й.

Фулхэм благодаря ошибке Салаха сенсационно одолел Ливерпуль – мерсисайдцы потерпели на Энфилде шестое поражение подряд