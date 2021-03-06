Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо можливого відходу з команди гравців, у разі якщо мерсисайдці не потраплять до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

"Я знаю, що у нас є лояльність гравців. Зараз не та ситуація, коли гравець говорить мені: "Наступного року у нас не буде Ліги чемпіонів, тому я повинен піти". Цього не станеться.

Ліверпуль вперше в історії програв 5 матчів поспіль на Анфілді – зона вильоту ближче, ніж Сіті. Що робити з Клоппом?

Я знаю їх досить добре. Ми говорили багато років тому, що якщо гравець не хоче приїжджати сюди, бо ми не граємо у Лізі чемпіонів наступного року, то мені він не потрібен. І якщо гравець хоче піти, тому що нас не буде у Лізі чемпіонів – він також мені не потрібен", – цитує Клоппа видання Goal.

Нагадаємо, після 27-ми турів чинний чемпіон АПЛ йде у турнірній таблиці сьомим, маючи у своєму активі 43 очки. Від лідера першості – Манчестер Сіті – підопічні Клоппа відстають на 22 пункти.

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