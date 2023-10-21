Ліверпуль – Евертон: стартові склади та онлайн-трансляція супердербі АПЛ – Миколенко спробує зупинити Салаха
13:41 - Читать на русском
Ліверпуль та Евертон відкриють програму 9 туру англійської Прем'єр-ліги.
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Ешлі Янґ 37’
37’ Ешлі Янґ
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Мерсисайдське дербі між Ліверпулем та Евертоном відбудеться на стадіоні Енфілд. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на Setanta Sports, а Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію.
Віталій Миколенко звично вийшов у основі Евертона і повинен готуватися до важкого випробування. Українець буде протистояти головній зірці Ліверпуля – Мохамеду Салаху.
Стартовий склад Ліверпуля:
Стартовий склад Евертона:
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