Мерсисайдське дербі між Ліверпулем та Евертоном відбудеться на стадіоні Енфілд. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на Setanta Sports, а Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію.

Віталій Миколенко звично вийшов у основі Евертона і повинен готуватися до важкого випробування. Українець буде протистояти головній зірці Ліверпуля – Мохамеду Салаху.

Стартовий склад Ліверпуля:

Стартовий склад Евертона: