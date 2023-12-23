В рамках суботньої програми 18-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 18-й тур

Ноттінгем Форест – Борнмут – 2:3

Голи: Еланга, 46, Вуд, 74 – Соланке, 50, 57, 90+4

Вилучення: Болі, 23 (Ноттінгем Форест)

Лутон – Ньюкасл – 1:0

Голи: Таунсенд, 25

Фулхем – Бернлі – 0:2

Голи: Ободер, 47, Берге, 66

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Борнмут вирвав перемогу над Ноттінгемом. Цей поєдинок був дебютним для Нуну Ешпіріту Санту на посту головного тренера "лісників" – і старт виявився важким. Вже на 23-й хвилині його команда залишилась у меншості внаслідок вилучення Болі, однак до перерви "вишеньки" не змогли скористатись перевагою.

А на старті другого тайму господарі ще й вперед вирвались. Скотт втратив м'яч на власній третині, чим підставив захисників (зокрема, Забарного) – Вуд швидко прокинув сферу повз них під удар Еланзі, а той пробив з правого краю штрафного. 1:0! Щоправда, вже на 50-й гості відігратись зусиллями Соланку (до речі, у затяжній перепасовці перед вирішальним ударом брав участь і Забарний).

Кутовий на 57-й хвилині приніс Борнмуту другий гол. М'яч почав літати над карним майданчиком, і все завершилось скидкою з вдалим рикошетом під удар Соланке. 1:2! Здавалося, що Ноттінгему кінець, однак підопічні Андоні Іраоли свій успіх не розвинули – за що й поплатились на 74-й хвилині, пропустивши з кутового.

Гол прилетів з-під Забарного, але там не зовсім його вина. По-перше, Ілля орієнтувався на Ніакате – це був його прямий суперник. Він дивився тільки на нього, а Вуд підкрався ззаду, сперся на спину українцю та завдав удару головою. І сперся він досить жорстко – є питання до легальності подібного гола, адже по суті Забарного двома руками вдарили у шию.

Ілля ледь не не привіз гол за кілька хвилин після цього, обрізавшись на чужій половині, але партнери підстрахували. Саме тому оцінкни на статистичних порталах не вражають, однак показники у екс-динамівця хороші. 4 виноси, 2 переможних єдиноборства з 2-х, 78 дотиків, 68 передач (61 точна), 7 пасів з просуванням.

І, на щастя, "помилка" Забарного не призвела до порази, адже у компенсований час Соланке оформив хет-трик. Домінік замкнув класну подачу від Сміта. 3:2! Борнмут святкує перемогу й підіймається на 11-ту позицію, залишаючи Ноттінгем у двох очках від зони вильоту.

У паралельному матчі сталася сенсація – Лутон здобув перемогу над Ньюкаслом! Єдиний гол у зустрічі на 25-й хвилині провів Таунсенд. Щоправда, був ще один забитий м'яч – це Ісак прошив голкіпера дебютантів АПЛ на старті другого тайму, однак взяття воріт не зарахували через офсайд.

Завдяки цьому успіху Лутон наблизився до виходу із зони вильоту. Перемога була дуже своєчасною, адже інший аутсайдер – Бернлі – теж виграв. Підопічні Венсана Компані впевнено переграли Фулхем (0:2), забивши двічі по перерві. Гол+пас в активі Одобера.

Тепер Лутон відстає від рятівної 17-ї позиції на два очки, а Бернлі – на три.

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