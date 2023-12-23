Ліверпуль в рамках 18-го туру АПЛ 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 18-го туру АПЛ 2023/24 між Ліверпулем і Арсеналом розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочне зустріч у основному складі.

Англійський уряд заборонить Мудрику, Зінченку і Ко брати участь у Суперлізі

"Каноніри" тримаються на вершині АПЛ, маючи 39 очок у активі. Стільки ж у Астон Вілли, однак бірмінгемці вже зіграли у поточному турі – а от Ліверпуль відстає всього на один заліковий бал. Таким чином, сьогодні лондонці та мерсисайдці вирішать, хто буде лідирувати у чемпіонаті.

Стартові склади

Ліверпуль:

Арсенал:

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном