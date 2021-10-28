Базель зазнав сенсаційної поразки від Етуаля (0:1) в 1/8 фіналу Кубку Швейцарії. Етуаль виступає в третій лізі країни, а влітку зустрічався на зборах з Динамо.

До речі, це не єдиний сюрприз Кубка Швейцарії. На цій же стадії від команд нижчих дивізіонів вилетіли Янг Бойз, Цюрих і Серветт.

Таким чином у турнірі з 8 команд залишилося лише 4 представники еліти: Санкт-Галлен, Люцерн, Лозанна та Лугано. Історичний шанс для когось з них виграти трофей і вийти в єврокубки.

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