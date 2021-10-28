Летний соперник Динамо сотворил сенсацию года в Швейцарии, посрамив Базель
17:20 - Читати українською
Базель неожиданно вылетел из Кубка Швейцарии от представителя третьего дивизиона.
Базель потерпел сенсационное поражение от Этуаля (0:1) в 1/8 финала Кубка Швейцарии. Этуаль выступает в третьей лиге страны, а летом встречался на сборах с Динамо.
К слову, это не единственный сюрприз Кубка Швейцарии. На этой же стадии от команд низших дивизионов вылетели Янг Бойз, Цюрих и Серветт.
Таким образом в турнире из 8 команд осталось только 4 представителя элиты: Санкт-Галлен, Люцерн, Лозанна и Лугано. Исторический шанс для одного из них выиграть трофей и выйти в еврокубки.
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