Базель потерпел сенсационное поражение от Этуаля (0:1) в 1/8 финала Кубка Швейцарии. Этуаль выступает в третьей лиге страны, а летом встречался на сборах с Динамо.

К слову, это не единственный сюрприз Кубка Швейцарии. На этой же стадии от команд низших дивизионов вылетели Янг Бойз, Цюрих и Серветт.

Таким образом в турнире из 8 команд осталось только 4 представителя элиты: Санкт-Галлен, Люцерн, Лозанна и Лугано. Исторический шанс для одного из них выиграть трофей и выйти в еврокубки.

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