Нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе готується до того, щоб зробити важливий крок у своїй кар'єрі.

Француз нещодавно повідомив керівництво парижан про те, що збирається покинути клуб після завершення його контракту влітку. Кіліан Мбаппе навіть попросив президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі не вмовляти підписати нову угоду.

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Як інформує журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс, форвард вранці, 16 лютого, прибув на тренування й провів розмову зі своєю командою. Мбаппе повідомив партнерам, що покине ПСЖ.

Нагадаємо, що Кіліан приєднався до парижан у 2017 році. Він дебютував за столичний клуб 8 вересня проти Метца. Загалом Мбаппе зіграв у 290 матчах за ПСЖ, в яких забив 243 голи та віддав 105 асистів. Француз є найкращим бомбардиром в історії парижан.

Очікується, що Кіліан Мбаппе влітку приєднається до мадридського Реала.

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