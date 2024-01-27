Ліга 1, 19-й тур

Ліон – Ренн – 2:3

Голи: Енріке, 58, Ляказетт, 78 – Тер'є, 22, 42, Дуе, 36

Ліон після серії перемог поступився Гавру і знову опинився перед загрозою зони вильоту. Ренн набрав хід (7 очок у 3 турах), проте наразі цього вистачає лише для середини таблиці.

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Перший тайм перетворився на бенефіс дуету Тер'є-Дуе. Мартін оформив дубль, а Дезіре асистував йому і сам відзначився розкішним дальнім ударом. Ренн розслабився та по перерві дозволив Ліону скоротити відставання до мінімуму. Навички бомбардира несподівано прорізались у лівого захисника Енріке Сілви, який у свої 29 років мав усього один гол на дорослому рівні. Бразилець забив сам і відборовся для Ляказетта.

Втім, рахунок 2:3 залишився до фінального свистка. Ліон ризикує знову опуститися в зону прямого вильоту, а Ренн поступово наближається до боротьби за єврокубки.

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