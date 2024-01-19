Ліон заплатив за Орбана 12 млн євро. Ще 8 млн євро Гент зможе отримати за свого вихованця у вигляді бонусів, інформує офіційний сайт французького клубу. Також бельгійський клуб отримає від Ліона 20% трансферної вартості в разі перепродажу гравця. Повідомляється, що Гіфт – перший нігерієць в історії Ліона.

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Орбан вразив своєю результативністю в чемпіонаті Бельгії – на його рахунку 51 гол у 75 матчах за Гент у всіх турнірах. Він також є автором рекорду найшвидшого хет-трику в історії "буйволів" – у матчі Ліги конференцій з Істанбулом Башакшехіром Гіфт забив три м'ячі протягом трьох хвилин.

Орбан також розписався у воротах луганської Зорі в матчі 5 туру групового етапу Ліги конференцій цього сезону.

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