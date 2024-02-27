У чвертьфіналі кубкового турнірну Страсбур на виїзді поступився Ліону у післяматчевій лотереї. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/4 фіналу

Ліон – Страсбур – 0:0 (після серії пенальті – 4:3)

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Ліон та Страсбур підійшли до кубкового протистояння з різним настроєм. Якщо "ткачі" нарешті намацали свою гру і здобули в останніх 5 матчах 5 перемог, то екс-команда Едуарда Соболя зазнала трьох поразок поспіль і могла врятувати сезон лише перемогою у Кубку. Зрештою, як і Ліон, який у чемпіонаті йшов десятим. У попередньому раунді Страсбур пройшов Клермон (3:1), а Ліон втримав перемогу над Ліллем (2:1).

Господарі почали цікавіше і бадьоріше, але до кінця тайму жодна з команд не змогла завдати бодай один удар у площин воріт суперника. По перерві Какере міг виводити Ліон вперед, але з вигідної позиції пробив у космос. За мить Бенрама закручував у дальній кут – не вистачило лічених сантиметрів.

На 56-й хвилині Страсбуру відверто пощастило – після навісу з кутового м'яч влучив у внутрішній бік дальньої стійки, але дивом вилетів у поле. Гості огризнулись в середині другого тайму ударом по центру. За 10 хвилин до завершення гри Орбан міг вирішувати долю матчу, пробиваючи з гострого кута, але кіпер Страсбура зреагував. Згодом Ліон влаштував справжню облогу воріт суперника, але захисники самовіддано кидались під м'яч, блокуючи будь-яку спробу пробити.

Зрештою, основний час голів не приніс і командам довелось вирішувати долю півфіналіста у серїі пенальті. У лотереї більше пощастило Ліону – суперник промазав з першим і останнім ударом.

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