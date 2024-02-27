В четвертьфинале кубкового турнирну Страсбур на выезде уступил Лиону в послематчевой лотерее. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Кубок Франции, 1/4 финала

Лион – Страсбур – 0:0 (после серии пенальти – 4:3)

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Лион и Страсбур подошли к кубковому противостоянию с разным настроением. Если "ткачи" наконец-то нащупали свою игру и добыли в последних 5 матчах 5 побед, то экс-команда Эдуарда Соболя потерпела три поражения подряд и могла спасти сезон только победой в Кубке. В конце концов, как и Лион, который в чемпионате шел десятым. В предыдущем раунде Страсбур прошел Клермон (3:1), а Лион удержал победу над Лиллем (2:1).

Хозяева начали интереснее и бодрее, но до конца тайма ни одна из команд не смогла нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника. После перерыва Какере мог выводить Лион вперед, но с выгодной позиции пробил в космос. Через мгновение Бенрама закручивал в дальний угол – не хватило считанных сантиметров.

На 56-й минуте Страсбуру откровенно повезло – после навеса с углового мяч попал во внутреннюю сторону дальней стойки, но чудом вылетел в поле. Гости огрызнулись в середине второго тайма ударом по центру. За 10 минут до завершения игры Орбан мог решать судьбу матча, пробивая с острого угла, но кипер Страсбура среагировал. Впоследствии Лион устроил настоящую осаду ворот соперника, но защитники самоотверженно бросались под мяч, блокируя любую попытку пробить.

В конце концов, основное время голов не принесло и командам пришлось решать судьбу полуфиналиста в серии пенальти. В лотерее больше повезло Лиону – соперник промазал с первым и последним ударом.

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