Матч Бордо – Генгам в рамках другого дивізіону Франції був перерваний через моторошний інцидент.

Команди встигли зіграти тільки 34 секунди, коли форвард жирондинців Альберт Еліс і захисник бретанців Донатьєн Гоміс зіткнулися головами. Проблем першому додало жорстке приземлення на газон.

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Еліс втратив свідомість, а на поле вибігла бригада лікарів Бордо. Їм довелося вводити одноклубника Данила Ігнатенка в штучну кому.

28-річного гондурасця винесли на ношах, а потім доставили в лікарню. За останніми даними, Елісу провели операцію, загрози життю немає.

Гомісу пощастило значно більше – він підвівся сам і навіть продовжив матч, який завершився перемогою Бордо 1:0. Ігнатенко провів повний поєдинок. Партнери присвятили успіх Елісу, який з 5 голами є другим бомбардиром команди.

[INFO LIGUE 2 ️]



Énorme choc à la tête entre Alberth Élis et un défenseur guingampais !

Le joueur @girondins a été transporté d’urgence à l’hôpital.#FCGBEAG pic.twitter.com/Bsg0HFTrNz — | PRYSMA | (@PrysmaFR) February 24, 2024

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