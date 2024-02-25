Гравець збірної України став свідком страшної травми – другий бомбардир команди опинився в комі
Матч Бордо – Генгам в рамках другого дивізіону Франції був перерваний через моторошний інцидент.
Команди встигли зіграти тільки 34 секунди, коли форвард жирондинців Альберт Еліс і захисник бретанців Донатьєн Гоміс зіткнулися головами. Проблем першому додало жорстке приземлення на газон.
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Еліс втратив свідомість, а на поле вибігла бригада лікарів Бордо. Їм довелося вводити одноклубника Данила Ігнатенка в штучну кому.
28-річного гондурасця винесли на ношах, а потім доставили в лікарню. За останніми даними, Елісу провели операцію, загрози життю немає.
Гомісу пощастило значно більше – він підвівся сам і навіть продовжив матч, який завершився перемогою Бордо 1:0. Ігнатенко провів повний поєдинок. Партнери присвятили успіх Елісу, який з 5 голами є другим бомбардиром команди.
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