Протистояння цих команд – одне з найпринциповіших у Франції. Погіршує ситуацію, що фанати Марселя взагалі не товаришують зі здоровим глуздом. Саме через них команду покинув Марселіно Тораль.

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Якщо іспанцю лишень погрожували розправою, то головному тренеру Ліона Фабіо Гроссо дісталося по-справжньому. Дорогою на стадіон на автобус "ткачів" напали фанати провансальців, які закидали його камінням.

У результаті більшість вікон із правого боку вибиті, а кілька осіб отримали травми. Сильно постраждав Гроссо, якому до крові розсікли обличчя. Наставнику Ліона знадобилася допомога лікарів. L’Équipe також повідомляє, що в асистента італійця травма ока.