Наприкінці жовтня вболівальники Марселя напали на автобус Ліона і завдали головному тренеру суперника Фабіо Гроссо серйозні каліцтва. Матч між командами так і не відбувся, і ліга постановила про перенесення зустрічі на 6 грудня.

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Ліону це рішення не сподобалося – клуб вимагав технічної поразки для Марселя. Згідно з RMC Sport, "ткачі" розглядали бойкот перенесеної гри як протест. "Ми дійсно думали про бойкот – про те, щоб завдати лізі великого удару. Але коли ми дивимося на турнірну таблицю, то розуміємо, що не можемо дозволити собі програти на полі. Якби Ліон перебував вище в турнірній таблиці, все могло скластися інакше", – зазначило джерело RMC Sport у Ліоні. За його словами, Ліон зіграє матч із Марселем, але зробить це неохоче.

Після 13 зіграних турів Ліон розташувався на останній 18-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції. Марсель йде 9-м.

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