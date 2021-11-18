Джессі Лінгард сподівається зіграти на Мундіалі, тому півзахисник налаштований покинути МЮ заради ігрової практики, повідомляє ESPN.

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Барселона та Мілан готові безкоштовно підписати англійця влітку, коли завершиться його контракт з Юнайтед. Також у послугах 28-річного англійця зацікавлені Вест Хем, Ньюкасл, Тоттенхем та Евертон.

За чутками, агент Лінгарда вже літав до Іспанії на перемовини потенційним роботодавцем. У нинішньому сезоні АПЛ Джессі зіграв у 5-ти матчах, в яких відзначився двома голами.

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