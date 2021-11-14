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Юнайтед готовий відпустити Лінгарда всього за 10 млн фунтів. Ще влітку манкуніанці вимагали від Вест Хема 25 млн за трансфер англійця. "Молотки" натомість пропонували 17 млн, але МЮ не пішов на поступки. Тепер гранд змушений відпустити Лінгарда дешевше. Причина – контракт до літа 2022-го, який вихованець академії Юнайтед продовжувати не збирається.

У нинішньому сезоні Джессі Лінгард провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Нині в підписанні резервіста Манчестер Юнайтед нібито зацікавлений Евертон.

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