Джесси Лингард надеется сыграть на Мундиале, поэтому полузащитник настроен покинуть МЮ ради игровой практики, сообщает ESPN.

Манчестер Юнайтед повесил ценник на Лингарда – летом манкунианцы хотели в 2,5 раза больше

Барселона и Милан готовы бесплатно подписать англичанина летом, когда закончится его контракт с Юнайтед. Также в услугах 28-летнего англичанина заинтересованы Вест Хэм, Ньюкасл, Тоттенхэм и Эвертон.

По слухам, агент Лингарда уже летал в Испанию на переговоры потенциальным работодателем. В нынешнем сезоне АПЛ Джесси сыграл в 5-ти матчах, в которых отличился двумя голами.

Барса представила Хави: безумное пение с Лапортой, замечания ветеранам, месседж Дембеле и Месси