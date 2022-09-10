Деокупація України надшвидкими темпами приємно вражає не лише українців.

Екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер лаконічно, але переконливо висловився щодо деокупації Ізюма.

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Легендарний форвард на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував допис з повідомленням про офіційне звільнення міста Ізюм. Ретвіт Лінекер доповнив смайлом "аплодисменти", тим самим висловлюючи захоплення професіоналізмом українських військових.

Нагадаємо, Гарі з перших днів повномасштабного нападу Росії підтримав Україну, постійно нагадуючи у своїх постах про жахливі події на нашій землі.

До слова, ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 10 вересня.

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