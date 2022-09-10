Линекер в восторге от работы ВСУ – легендарный нападающий аплодирует освобождению Изюма
Деокупация Украины сверхбыстрыми темпами приятно удивляет не только украинцев.
Экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер лаконично, но убедительно высказался по поводу деоккупации Изюма.
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Легендарный форвард на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал сообщение с уведомлением об официальном освобождении города Изюм. Ретвит Линекер дополнил смайлом "аплодисменты", тем самым выражая восхищение профессионализмом украинских военных.
Напомним, Гарри с первых дней полномасштабного нападения России поддержал Украину, постоянно напоминая в своих постах об ужасных событиях на нашей земле.
К слову, ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 10 сентября.
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