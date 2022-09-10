Деокупация Украины сверхбыстрыми темпами приятно удивляет не только украинцев.

Экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер лаконично, но убедительно высказался по поводу деоккупации Изюма.

Малиновский показательно отреагировал на желание боснийцев сыграть с Россией

Легендарный форвард на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал сообщение с уведомлением об официальном освобождении города Изюм. Ретвит Линекер дополнил смайлом "аплодисменты", тем самым выражая восхищение профессионализмом украинских военных.

Напомним, Гарри с первых дней полномасштабного нападения России поддержал Украину, постоянно напоминая в своих постах об ужасных событиях на нашей земле.

К слову, ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 10 сентября.

"Сербы хотят разрушить местный футбол": почему боснийская Федерация согласилась на товарищеский матч с Россией?