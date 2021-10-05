Лінекер дотепно потролив Вернера через його "відносини" з VAR
Легенда збірної Англії Гарі Лінекер висловився щодо фатальної "звички" форварда Челсі Тімо Вернера, голи якого регулярно скасовує VAR.
Видання TEAMTalk підрахувало, що VAR загалом скасував уже 16 голів Тімо Вернера у складі Челсі.
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Лінекер у своєму твіттері вирішив пожартувати над любов'ю форварда до VAR, поєднавши його з прізвищем німця – Тімо VARнер замість Вернер. Цікаво, що нападник приєднався до Челсі лише у 2020 році.
До слова, нападник провів 8 матчів у складі лондонців у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
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