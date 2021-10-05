Видання TEAMTalk підрахувало, що VAR загалом скасував уже 16 голів Тімо Вернера у складі Челсі.

Зірки Челсі познущалися з Вернера – кумедне відео, яке зробить ваш день

Лінекер у своєму твіттері вирішив пожартувати над любов'ю форварда до VAR, поєднавши його з прізвищем німця – Тімо VARнер замість Вернер. Цікаво, що нападник приєднався до Челсі лише у 2020 році.

До слова, нападник провів 8 матчів у складі лондонців у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Челсі у більшості вирвав перемогу у Саутгемптона та очолив турнірну таблицю АПЛ, Арсенал розійшовся миром із Брайтоном