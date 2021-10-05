Издание TEAMTalk подсчитало, что VAR в целом отменил уже 16 голов Тимо Вернера в составе Челси.

Звезды Челси поиздевались над Вернером – забавное видео, которое сделает ваш день

Линекер в своем твиттере решил подшутить над любовью VAR к форварду, совместив его с фамилией немца – Тимо VARнер вместо Вернер. Интересно, что нападающий присоединился к Челси только в 2020 году.

К слову, нападающий провел 8 матчей в составе лондонцев в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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