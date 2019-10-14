Лінделеф розповів про ймовірність відставки Сульшера

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф відреагував на критику керманича манкуніанців Уле Гуннара Сульшера.

"Він із тих тренерів, із якими легко розмовляти та обговорювати будь-яку тему, і в якого хороший баланс: він знає, коли бути суворим, а коли – ні.

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До критики ми звикли. При перебуванні в Юнайтед усе стає значно більшим. Велика кількість людей стежить за ситуацією, про клуб пишуть найбільше зі всіх команд. Думаю, це не є чимось новим для нього. Для Сульшера, вважаю, немає жодної небезпеки", – цитує центрбека Goal.

Відзначимо, що МЮ провалив старт сезону в Прем'єр-лізі. "Червоні дияволи" під керівництвом норвезького фахівця здобули лише 2 перемоги за 8 турів і посідають 12-те місце в турнірній таблиці.

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