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Лінделеф розповів про ймовірність відставки Сульшера

18:15 232 Читать на русском
Лінделеф розповів про ймовірність відставки Сульшера
Сульшер і Лінделеф / Reuters

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф відреагував на критику керманича манкуніанців Уле Гуннара Сульшера.

"Він із тих тренерів, із якими легко розмовляти та обговорювати будь-яку тему, і в якого хороший баланс: він знає, коли бути суворим, а коли – ні.

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До критики ми звикли. При перебуванні в Юнайтед усе стає значно більшим. Велика кількість людей стежить за ситуацією, про клуб пишуть найбільше зі всіх команд. Думаю, це не є чимось новим для нього. Для Сульшера, вважаю, немає жодної небезпеки", – цитує центрбека Goal.

Відзначимо, що МЮ провалив старт сезону в Прем'єр-лізі. "Червоні дияволи" під керівництвом норвезького фахівця здобули лише 2 перемоги за 8 турів і посідають 12-те місце в турнірній таблиці.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф
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