Линделёф рассказал о вероятности отставки Сульшера

Защитник английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделёф отреагировал на критику наставника манкунианцев Уле Гуннара Сульшера.

"Он из тех тренеров, с которыми легко разговаривать и обсуждать любую тему, и у которого хороший баланс: он знает, когда быть строгим, а когда – нет.

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К критике мы привыкли. При пребывании в Юнайтед все становится значительно большим. Множество людей следит за ситуацией, о клубе пишут больше, чем о всех других командах. Думаю, это не является чем-то новым для него. Для Сульшера, считаю, нет никакой опасности", – цитирует центрбека Goal.

Отметим, что МЮ провалил старт сезона в Премьер-лиге. "Красные дьяволы" под руководством норвежского специалиста одержали только 2 победы в 8-ми турах и занимают 12-е место в турнирной таблице.

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