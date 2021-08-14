Ще початку гри другого туру Ліги 1 проти Страсбура Кіліан Мбаппе отримав свою порцію хейту від глядачів на Парк де Пренс.

Реал приготував фінальну пропозицію щодо Мбаппе – форвард ПСЖ встановив дедлайн

Коли диктор оголошував стартовий склад ПСЖ, то прізвище 22-річного форварда вболівальники зустріли незадоволеним гулом. Таку поведінку фанів пов'язують з тим, що Кіліан поки не продовжив свій контракт з парижанами, який розрахований до літа 2022-го.

Нагадаємо, Мбаппе раніше натякав на можливий відхід з паризького табору, за французом давно полює мадридський Реал.

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