Мбаппе розгнівав фанів ПСЖ – зірку парижан освистали перед матчем проти Страсбура
Поведінка нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе не викликає схвалення у вболівальників клубу.
Ще початку гри другого туру Ліги 1 проти Страсбура Кіліан Мбаппе отримав свою порцію хейту від глядачів на Парк де Пренс.
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Коли диктор оголошував стартовий склад ПСЖ, то прізвище 22-річного форварда вболівальники зустріли незадоволеним гулом. Таку поведінку фанів пов'язують з тим, що Кіліан поки не продовжив свій контракт з парижанами, який розрахований до літа 2022-го.
Нагадаємо, Мбаппе раніше натякав на можливий відхід з паризького табору, за французом давно полює мадридський Реал.
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