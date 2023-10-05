Ліга Європи, 2-й тур

Група С

Бетіс – Спарта – 2:1

Голи: Діао, 9, Іско, 79 – Бірманчевіч, 3

Аріс – Рейнджерс – 2:1

Голи: Муссунда, 9, Бабіка, 59 – Сіма, 70

Група D

Спортінг – Аталанта – 1:2

Голи: Дьокереш, 76 (з пенальті) – Скальвіні, 33, Руджері, 43

Ракув – Штурм – 0:1

Гол: Бовінг, 23

Перевага Аталанти в Лісабоні була настільки великою, що перший гол бергамасків у цій зустрічі центральний захисник Скальвіні забив із меж воротарського майданчика в затяжній позиційній атаці. До цього все йшло: Де Кетеларе і Колашинац змарнували хороші нагоди забити, а ось Скальвіні і Руджері своїми шансами скористалися. Фланговий захисник "богині" забив Спортінгу другий м'яч у роздягальню: з другої спроби він пробив Адана після відмінної розрізної передачі Лукмана у вільну зону.

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Спортінг спробував повернутися в гру відразу після перерви, але господарям не пощастило з реалізацією. Інасіу не зумів точно замкнути відмінний навіс Едвардса з флангу, а небезпечний удар Дьокереша був заблокований захисниками Аталанти. У підсумку "леви" зуміли відповісти бергамаскам тільки одним голом - м'яч влучив у руку Скальвіні, і після перегляду відеоповтору головний арбітр зустрічі призначив спірний пенальті у ворота гостей. Дьокереш, який реалізував два пенальті у ворота Фаренсе в останньому турі чемпіонату Португалії, впевнено пробив із 11-метрової відмітки і цього вечора, але на більше команда Рубена Аморіма не спромоглася.

У паралельній зустрічі групи D між Ракувом і Штурмом переважна перевага теж була у гостей. У середині першого тайму Бовінг відкрив рахунок, після чого австрійці мали низку нагод збільшити перевагу: Влодарчик не зумів пробити Ковачевіча, Бовінг не влучив у площину воріт, а Кітеішвілі пробив у поперечину. У підсумку зустріч завершилася з мінімальною перевагою гостей. Владислав Кочергін вийшов у старті та відіграв 75 хвилин. Ракув після двох турів не набрав жодного очка.

Спарта приголомшила Бетіс у дебюті зустрічі голом Бірманчевіча після виходу форварда один на один, але "зелено-білі" зуміли швидко відповісти влучним ударом Ассане Діао – воротар празької команди Віндал зробив подарунок супернику. Він вийшов за межі штрафного і промахнувся по м'ячу, чим 18-річний форвард і скористався. Проте севільська команда довго не могла знайти свою гру: у першому таймі перевага Спарти у володінні м'ячем становила 12%. Це пояснюється ротацією, яку провів Мануель Пеллегріні – тренер залишив Абнера, Гуардадо, Родрі та Айозе в запасі.

Двох із цих гравців Пеллегріні випустив на поле одразу після перерви, і врешті-решт Бетіс дотиснув свого суперника – на 79-й хвилині Іско головою замкнув навісну передачу Гвідо Родрігеса.

Кіпрський Аріс несподівано обіграв Рейнджерс на своєму полі і перервав чотириматчеву серію без перемог. Героєм клубу з Лімассола став шведський атакувальний півзахисник Ерік Бенгтссон, який оформив дві гольові передачі на двох габонців у складі Аріса – центрального захисника Алекса Муссунда і центрфорварда Шаві Бабіка. Перший гол кіпріоти забили після розіграшу кутового, другий – у контратаці. Шотландцям вдалося відквитати один м'яч, але не більше. Класичний стиль перемоги Давида над Голіафом.