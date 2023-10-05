Відбулись поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи у квартетах A та B. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2023/24, 2-й тур

Група A

Фрайбург – Вест Хем – 1:2

Голи: Шаллай, 49 – Пакета, 8, Агерд, 66

Бачка-Топола – Олімпіакос – 2:2

Голи: Даковац, 63, Пантовіч, 90 – Масурас, 16, Поденсе, 57

Вилучення: Нтої, 72, (Олімпіакос)

Група B

АЕК – Аякс – 1:1

Голи: Віда, 75 – Бергвейн, 30, (пен.)

Марсель – Брайтон – 2:2

Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 – Грос, 55, Жоао Педро, 88, (пен.)

У групі A Вест Хем виявився сильнішим за Фрайбург. Пакета вже на 8-й хвилині вивів "молотків" вперед, замкнувши навіс Боуена з флангу. Фрайбург відігрався на старті другого тайму: Шаллай з третьої спроби прошив Фабіанскі. Вест Хем знову повів у рахунку в середині другого тайму – Ворд-Прауз навісом з кутового знайшов у штрафному Агерда.

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У паралельній грі Олімпіакос не втримав перемогу над Бачка-Тополою. Масурас відкрив рахунок у зустрічі після асисту Поденсе, а на старті другого тайму португалець вже забив і сам. Даковац один м'яч відіграв, а під кінець гри Пантовіч врятував Бачка-Тополу від поразки.

Таким чином, Вест Хем очолив групу A, набравши 6 очок. Фрайбург набрав 3 пункти, а Олімпіакос та Бачка-Топола мають по 1 балу.

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У квартеті смерті – групі B – Аякс не зміг обіграти АЕК. Амстердамці повели в рахунку на 30 хвилині – Бергвейн реалізував пенальті. Але амстердамці не змогли втримати перемогу. АЕК врятував колишній захисник Динамо – Домагой Віда. Хорват на 75 хвилині головою вгатив м'яч у сітку воріт після навісу Нордіна Амрабата.

DOMAGOJ VIDA HEADS LEVEL AGAINST AJAX!!!

NORDIN AMRABAT WITH A GREAT ASSIST!!!

️ @FootColic pic.twitter.com/m5qhdSjeO0 — Football Report (@FootballReprt) October 5, 2023

В іншому поєдинку групи Марсель не втримав перемогу над Брайтоном Де Дзербі. Провансальці шокували англійців у першому таймі, забивши на 19-й та 20-й хвилинах – відзначились Мбемба та Верету. У другій половині Грос відіграв один м'яч після асисту Мітоми. А під завісу гри Жоао Педро реалізував пенальті, врятувавши для "чайок" нічию.

Таким чином, АЕК з 4 очками очолив групу B. Марсель та Аякс з 2 пунктами ділять 2-3 місця, а Брайтон Де Дзербі набрав перший бал.

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