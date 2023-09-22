У четвер відбулись поєдинки 1-го туру Ліги Європи у групах C i D. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1-й тур

Група С

Рейнджерс – Бетіс – 1:0

Гол: Сіма, 68

Спарта Прага – Аріс – 3:2

Голи: Крейчі, 20, 25, Вітік, 68 – Кокорін, 11 (п.), Бабіка, 90

Група D

Аталанта – Ракув – 2:0

Голи: Де Кетеларе, 49, Едерсон, 66

Штурм Грац – Спортінг – 1:2

Голи: Бовінг, 58 – Дьокереш, 76, Діоманде, 84

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У групі С Рейнджерс несподівано здолав Бетіс. Поєдинок кишів небезпечними моментами (з ударами у стійку і каркас воріт), однак був вирішений завдяки лише одному голу, забитому в середині другого тайму.

У ще одному матчі празька Спарта на своєму полі перестріляла Аріс. Греки вийшли вперед вже на початку зустрічі – пенальті реалізував Кокорін. Однак Крейчі ще до середини тайму оформив дубль. По перерві чехи забили втретє і вели гру до перемоги. На останній хвилині гості запалили інтригу, скоротивши відставання до мінімуму, але часу на щось більше не вистачило.

У групі D Аталанта здолала Ракув. У складі польської команди в основі вийшов український півзахисник Владислав Кочергін, провів на полі 60 хвилин, але чимось особливим не відзначився. Господарі обидва свої голи забили у другому таймі. Полякам відверто пощастило уникнути розгрому, адже різниця завданих ударів у команд становила 29 проти 3.

Спортінг оформив камбек з Штурмом. Перша половина зустрічі завершилась без голів, а по перерві австрійці вийшли вперед. Пропущений м'яч привів до тями португальців і на полі моменти почали створювали лише вони. Зрештою, лісабонцям вдалось спочатку зрівняти, а потім і дотиснути суперника.

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