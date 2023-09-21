Ліга Європи: Ліверпуль дотиснув команду українця завдяки голу і асисту Дарвіна, кривдник Дніпра-1 шокував Вільяреал
Стартував перший тур Ліги Європи 2023/24. Результати і огляд матчів групи E та F читайте на "Футбол 24".
Ліга Європи 2023/24, 1-й тур
Група E
ЛАСК – Ліверпуль – 1:3
Голи: Флекер, 14 – Нуньєс, 56 (пен), Діас, 63, Салах, 88
Уніон Сент-Жилуаз – Тулуза – 1:1
Голи: Амура, 69 – Даллінга, 45+2 (пен)
Група F
Ренн – Маккабі Хайфа – 3:0
Голи: Блас, 1, Трюффер, 31, Їлдірім, 55
Панатінаїкос – Вільяреал – 2:0
Голи: Іоаннідіс, 38, Шпорар, 78
Ліверпуль розпочав євросезон гостьовим матчем проти австрійського ЛАСКа. Українець Максим Таловєров залишився в запасі, а Юрген Клопп виставив склад, дуже далекий від основного. Не виключено, що головний тренер Ліверпуля дуже швидко про це пошкодував, адже вже на 14-й хвилині мерсисайдці пропустили. ЛАСК хитро розіграв кутовий, а Флоріан Флекер з-за меж штрафного вгатив м'яч у ворота. Гравенберх не встиг заблокувати, а Келлехер не врятував.
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У другому таймі підопічні Клоппа таки перевернули гру. Спершу Дарвін Нуньєс реалізував пенальті, призначений за фол проти Діаса, а невдовзі колумбієць забив і сам, завершивши контратаку. Асист в активі Гравенберха. На останніх хвилинах ефектну крапку поставив Салах, пробивши поміж ніг кіперу після пасу Дарвіна. 1:3 – Ліверпуль стартував з перемоги, а Максим Таловєров на полі так і не з'явився.
Інший матч групи E між бельгійським Уніоном і Тулузою розпочався із запізненням на 10 хвилин. Через затори на дорозі обидві команди запізнилися на стадіон. Тулуза забила у компенсований до першого тайму час, реалізувавши пенальті. Уніон Сент-Жилуаз відігрався в середині другої половини. Підсумкові 1:1.
У квартеті F Ренн приймав Маккабі з Хайфи, а Панатінаїкос вдома протистояв Вільяреалу. В обох матчах перші тайми минули за сценарієм господарів. Іоаннідіс забив у ворота іспанців, а Ренн двічі розписався у воротах Маккабі – при цьому перший м'яч французи оформили вже на першій хвилині гри. Людовік Блас класно приклався з-за меж штрафного.
По перерві ПАО та Ренн забили ще по голу, закріпивши свою перевагу. У підсумку Ренн розгромив Маккабі з рахунком 3:0, а грецька команда, яка вибила Дніпро-1 з Ліги чемпіонів, завдала поразки Вільяреалу з трохи скромнішою різницею – 2:0.
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