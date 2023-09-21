Група G

Серветт – Славія – 0:2

Голи: Масопуст, 32, Огбу, 58

Шериф – Рома – 1:2

Голи: Товар, 57 – Кікі, 45+4 (автогол), Лукаку, 65

Група Н

Байєр – Хекен – 4:0

Голи: Вірц, 10, Адлі, 16, Боніфейс, 66, Хоффманн, 70

Карабах – Мольде – 1:0

Гол: Андраде, 55

Півфіналіст минулого розіграшу Ліги Європи Байєр під проливним дощем здобув впевнену перемогу над шведським Хекеном. Героями зустрічі стали Флоріан Вірц, Амін Адлі та Віктор Боніфейс. Кожен із цього тріо оформив гол+пас: Боніфейс асистував Вірцу, Адлі – Віктору, а Вірц – Хоффману. Сам Адлі забив після гольової передачі Граніта Джаки.

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Перед грою з Шерифом Жозе Моурінью прямо визнав силу суперника, і стартовий склад його команди говорив про повагу до команди з Молдови – з перших хвилин на полі з'явилися Ренату Санчеш і Ромелу Лукаку. Проблемою для центрфорварда "джаллороссі" було те, що його не снаблажи м'ячем – просто Санчеш не виконував свою першочергову функцію. Очевидно, фізичні кондиції португальця залишали бажати кращого – у середині першого тайму він попросив заміну. Для нього ця м'язова травма стала вже другою з початку сезону...

Шериф не зумів реалізувати свій єдиний момент до перерви – Жером Мбекелі пробив у штангу, а ось Рома зуміла вийти вперед на останній секунді першого тайму. Амін Талаль збив Манчіні на своїй половині поля, і після навісу Паредеса в штрафний майданчик захисник господарів Кікі животом зрізав м'яч у власні ворота – Максим Коваль нічим не зміг би допомогти в цій ситуації.

Шериф теж забив після розіграшу стандарту – кутового. Після подачі гравці господарів тричі поспіль (!) виграли підбір м'яча. Перший удар був заблокований захисниками, а ось добивання у виконанні Товара не знайшло опору. Після відновлення статусу-кво помічник дискваліфікованого Моурінью Сальваторе Фоті випустив на поле Дибалу, і Пауло одразу ж почав другу гольову атаку своєї команди. Трьохходівка Дибала – Крістанте – Лукаку в один дотик вивела Ромелу на ударну позицію, і бельгієць продемонстрував свій інстинкт хижака – Біг Ром пробив у протихід Ковалю. Є другий гол у другому поспіль матчі за Рому!

У час, що залишився, Рома була ближчою до того, щоб збільшити перевагу, ніж Шериф – до того, щоб зрівняти рахунок. На 89-й хвилині Коваль зробив чудовий сейв після удару Спінаццоли, проте в цьому епізоді Леонардо опинився в офсайді.