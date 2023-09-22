Лига Европы, 1-й тур

Группа С

Рейнджерс – Бетис – 1:0

Гол: Сима, 68

Спарта Прага – Арис – 3:2

Голы: Крейчи, 20, 25, Витик, 68 – Кокорин, 11 (п.), Бабика, 90

Группа D

Аталанта – Ракув – 2:0

Голы: Де Кетеларе, 49, Эдерсон, 66

Штурм Грац – Спортинг – 1:2

Голы: Бовинг, 58 – Дёкереш, 76, Диоманде, 84

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В группе С Рейнджерс неожиданно одолел Бетис. Поединок кишел опасными моментами (с ударами в стойку и каркас ворот), однако был решен благодаря лишь одному голу, забитому в середине второго тайма.

В еще одном матче пражская Спарта на своем поле перестреляла Арис. Греки вышли вперед уже в начале встречи – пенальти реализовал Кокорин. Однако Крейчи еще до середины тайма оформил дубль. После перерыва чехи забили в третий раз и вели игру до победы. На последней минуте гости зажгли интригу, сократив отставание до минимума, но времени на что-то большее не хватило.

В группе D Аталанта одолела Ракув. В составе польской команды в основе вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин, провел на поле 60 минут, но чем-то особенным не отметился. Хозяева оба своих гола забили во втором тайме. Полякам откровенно повезло избежать разгрома, ведь разница нанесенных ударов у команд составляла 29 против 3.

Спортинг оформил камбэк со Штурмом. Первая половина встречи завершилась без голов, а после перерыва австрийцы вышли вперед. Пропущенный мяч привел в чувство португальцев и на поле моменты начали создавать только они. В конце концов, лиссабонцам удалось сначала сравнять, а затем и дожать соперника.

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