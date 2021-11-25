Відбулись матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи в квартетах G та H. Читайте звіти про поєдинки на Футбол 24.

Ліга Європи 2021/22, груповий етап. 5-й тур

Група G

Байєр – Селтік – 3:2

Голи: Андріх, 16, 82, Діабі, 87 – Юрановіч, 40, (пен.), Жота, 56

Бетіс – Ференцварош – 2:0

Голи: Тельйо, 5, Каналес, 52

Група H

Динамо Загреб – Генк – 1:1

Голи: Менало, 35 – Угбо, 45+1

Селтік втратив перемогу над Байєром. Леверкузенці вийшли вперед завдяки голу Андріха на 16 хвилині, але Юрановіч до перерви відновив статус-кво ударом з пенальті, а Жота вивів шотландців вперед. В останні 10 хвилин "фармацевти" перевернули все з ніг на голову – Андріх та Діабі врятували перемогу та втримали перше місце у групі.

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Бетіс залишився другим у квартеті, впевнено обігравши Ференцварош. Вже на 5 хвилині Бельєрін асистував Крістіану Тельйо, а Каналес по перерві встановив остаточний рахунок.

У групі H загребське Динамо та Генк розійшлись миром. Менало відкрив рахунок на 35 хвилині, але Угбо ще до перерви вирівняв становище. Ця нічия позбавила бельгійців шансів обігнати Вест Хем у боротьбі за першу сходинку у групі H.

Ярмоленко забезпечив Вест Хему 1 місце – забив крутий гол у матчі ЛЄ, заробив пенальті та створив 2 супермоменти