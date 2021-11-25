Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах G и H. Читайте отчеты о матчах Футбола 24.

Лига Европы 2021/22, групповой этап. 5-й тур

Группа G

Байер – Селтик – 3:2

Голы: Андрих, 16, 82, Диаби, 87 – Юранович, 40, (пен.), Жота, 56

Бетис – Ференцварош – 2:0

Голы: Тельо, 5, Каналес, 52

Группа H

Динамо Загреб – Генк – 1:1

Голы: Менало, 35 – Угбо, 45+1

Селтик упустил победу над Байером. Леверкузенцы вышли вперед благодаря голу Андриха на 16 минуте, но Юранович до перерыва восстановил статус-кво ударом с пенальти, а Жота вывел шотландцев вперед. В последние 10 минут "фармацевты" перевернули все с ног на голову – Андрих и Диаби спасли победу и удержали первое место в группе.

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Бетис остался вторым в квартете, уверенно обыграв Ференцварош. Уже на 5 минуте Бельерин ассистировал Кристиану Тельо, а Каналес после перерыва установил окончательный счет.

В группе H загребское Динамо и Генк разошлись миром. Менало открыл счет на 35 минуте, но Угбо еще до перерыва выровнял положение. Эта ничья лишила бельгийцев шансов обогнать Вест Хэм в борьбе за первое место в группе H.

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