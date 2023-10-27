У четвер відбулись матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Читайте звіт про деякі з них на "Футбол 24".

Ліга Європи, 3-й тур

Група F

Панатінаїкос – Ренн – 1:2

Голи: Іоаннідіс, 61 (п.) – Гуїрі, 8, Калімуендо, 50

Група G

Рома – Славія Прага – 2:0

Голи: Бове, 1, Лукаку, 17

Шериф – Серветт – 1:1

Голи: Анкійє, 80 – Крівеллі, 41

Група Н

Байєр – Карабах – 5:1

Голи: Вірц, 5, Грімальдо, 29, 55, Боніфейс, 35, Тапсоба, 58 – Байрамов, 16 (п.)

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Патанатінаїкос у матчі з Ренном втратив статус лідера групи F, пропустивши по голу на початку кожного з таймів. В середині другої сорокап'ятихвилинки греки спромоглись на гол престижу з пенальті, але врятувати бодай нічию не змогли. В результаті, французи залишили суперника з 4-ма пунктами на другій сходинці, а самі, набравши 6 очок, очолили групу.

Рома у групі G здолала празьку Славію. Підопічні Жозе Моурінью забили два сухих голи, хоча могли доводити рахунок до розгрому – чого варта лише поперечина від Ель-Шаараві, який у цій зустрічі обмежився дублем асистів.

У паралельному матчі Шериф Максима Коваля на своєму полі розписав бойову нічию з Серветтом. Швейцарці вийшли вперед наприкінці першого тайму, і у другій половині зустрічі робили все, щоб втримати переможний рахунок. Тираспольцям таки вдалось продавити оборону суперника за 10 хвилин до завершення матчу і врятувати нічию. Як наслідок, Рома набрала 9 очок і очолила турнірну таблицю. Славія з 6-ма пунктами друга, Сервет та Шериф з 1 очком замикають квартет.

У групі Н зустрічались два лідери – Байєр та Карабах. Обидві команди виграли два свої стартові поєдинки, тож було цікаво, як завершиться їхнє протистояння. Німці швидко вийшли вперед, але вже за десять хвилин рахунок був нічийний, завдяки пенальті від азербайджанців. В середині тайму господарі знову повели, а на перерву пішли за рахунку 3:1 – феєрив Вірц, який забив гол і віддав три асисти. По перерві інтрига вмерла остаточно – леверкузенці протягом 3 хвилин забили ще двічі, довівши рахунок до розгромного. В результаті, Байєр з 9 очками – беззаперечний фаворит групи, Карабах – другий.

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