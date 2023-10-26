Відбулись матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи в групах A, C та частково у квартеті B. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2023/24, 3-й тур

Група A

Олімпіакос – Вест Хем – 2:1

Голи: Фортуніс, 33, Родіней, 45+1 – Пакета, 87

Бачка-Топола – Фрайбург – 1:3

Голи: Петровіч, 13 – Гріфо, 49, (пен.), 59, 73

Група B

Марсель – АЕК – 3:1

Голи: Вітінья, 27, Харіт, 60, (пен.), Верету, 69, (пен.) – Пінеда, 53

Вилучення: Станковіч, 57, (АЕК)

Група C

Аріс Лімасол – Бетіс – 0:1

Гол: Діао, 75

Спарта Прага – Рейнджерс – 0:0

Олімпіакос вдома впевнено переміг Вест Хем, який вийшов у резервному складі. Фортуніс вивів греків вперед на 33 хвилині, а Родіней перед перервою зробив перевагу переконливішою. "Молотки" відіграли один м'яч, але було вже пізно. У паралельному матчі Фрайбург у вольовому стилі здолав Бачка-Тополу. Петровіч вивів сербів вперед, але Гріфо у другому таймі оформив хет-трик та приніс перемогу німецькій команді. Таким чином, Вест Хем та Фрайбург ділять лідерство у групі A (по 6 очок), Олімпіакос третій з 4 пунктами, а Бачка-Топола остання з 1 балом.

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У групі B, яку ще по праву називають "групою смерті", Марсель у домашньому поєдинку виявився сильнішим за АЕК Віди. Вітінья в першому таймі забив з пасу Клоса, якого і не втримав екс-захисник Динамо. По перерві Пінеда відновив рівновагу, але воротар АЕКа Станковіч став головним антигероєм, привізши пенальті на власні ворота та отримавши червону. Харіт реалізував 11-метровий, а через 9 хвилин Верету повторив подвиг партнера по команді – 3:1. Марсель завдяки цій перемозі очолив групу, але вже о 22:00 зіграють Брайтон та Аякс.

А в групі C Бетіс вирвав перемогу над Арісом Лімасол завдяки точному удару Діао. Це дозволило іспанцям очолити квартет, набравши 6 очок. У паралельній грі Спарта та Рейнджерс не забивали, тож команди набрали по 4 пункти.

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