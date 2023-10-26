Ліга Європи, 3-й тур

Група D

Штурм – Аталанта – 2:2

Голи: Прасс, 13, Влодарчік, 80 (з пенальті) – Муріель, 34, 45+7 (з пенальті)

Вилучений: Хеландер, 52 (Штурм)

Ракув – Спортінг – 1:1

Гол: П'ясецкі, 79 – Коатес, 14

Вилучений: Дьйокереш, 8 (Спортінг)

Група Н

Мольде – Гекен – 5:1

Голи: Гульбрандсен, 6, Ейкрем, 27, 55, Брейвік, 30, Бйорнбак, 90+3 – Сонко, 21

Штурм проводить один із найкращих сезонів у клубній історії – команда лідирує в чемпіонаті Австрії з пристойним відривом від Зальцбурга. Очікувалося, що австрійці дадуть Аталанті бій, і дебют зустрічі ці очікування виправдав – Прасс забив у ворота бергамасків швидкий м'яч. Однак ще до перерви Аталанта не тільки відігралася, а й вийшла вперед – завдяки дублю Луїса Мюрієля. У першому випадку колумбієць продемонстрував індивідуальну майстерність, у другому – реалізував пенальті за гру рукою у виконанні Станковіча.

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Здавалося, доля матчу в Граці була вирішена після вилучення капітана Штурма Хеландера на початку другого тайму за дві жовті картки. Першу півзахисник отримав, коли суддя не розібрався в провокації між ним і Лукманом, другу – за відверту затримку Руджері руками. Залишаючи поле, Хеландер у найкращих традиціях Кріштіану Роналду жбурнув свою капітанську пов'язку в бік... Проте під кінець зустрічі Штурму вдалося зрівняти рахунок. Влодарчік також забив з пенальті.

У паралельній грі групи D між Ракувом і Спортінгом події на полі розгорталися ще стрімкіше. У самому дебюті зустрічі центрфорвард "левів" Віктор Дьйокереш грубо наступив ззаду на ногу центральному захиснику суперника Арсенічу, за що його і вилучили. Червона картка була виписана гравцеві збірної Швеції справедливо – за кілька хвилин Арсеніч був замінений. До речі, Спортінг забив відразу ж після цієї заміни – після розіграшу кутового. Польський чемпіон використав зонний метод оборони, тому Коатесу, який вистрибнув вище за інших, ніхто не завадив переправити м'яч у сітку.

Ракув врятувався лише під кінець зустрічі. На 79-й хвилині Владислав Кочергін віддав гольову передачу на П'ясецкі – тому лишалося просто підставити ногу.