Лига Европы, 3-й тур

Группа F

Панатинаикос – Ренн – 1:2

Голы: Иоаннидис, 61 (п.) – Гуири, 8, Калимуендо, 50

Группа G

Рома – Славия Прага – 2:0

Голы: Бове, 1, Лукаку, 17

Шериф – Серветт – 1:1

Голы: Анкийе, 80 – Кривелли, 41

Группа Н

Байер – Карабах – 5:1

Голы: Вирц, 5, Гримальдо, 29, 55, Бонифейс, 35, Тапсоба, 58 – Байрамов, 16 (п.)

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Патанатинаикос в матче с Ренном потерял статус лидера группы F, пропустив по голу в начале каждого из таймов. В середине второй сорокапятиминутки греки смогли забить гол престижа с пенальти, но спасти хотя бы ничью не удалось. В результате, французы оставили соперника с 4-мя пунктами на второй строчке, а сами, набрав 6 очков, возглавили группу.

Рома в группе G одолела пражскую Славию. Подопечные Жозе Моуринью забили два сухих гола, хотя могли доводить счет до разгрома – чего стоит только перекладина от Эль-Шаарави, который в этой встрече ограничился дублем ассистов.

В параллельном матче Шериф Максима Коваля на своем поле расписал боевую ничью с Серветтом. Швейцарцы вышли вперед в конце первого тайма, и во второй половине встречи делали все, чтобы удержать победный счет. Тираспольцам все-таки удалось продавить оборону соперника за 10 минут до завершения матча и спасти ничью. Как следствие, Рома набрала 9 очков и возглавила турнирную таблицу. Славия с 6-ю пунктами вторая, Сервет и Шериф с 1 очком замыкают квартет.

В группе Н встречались два лидера – Байер и Карабах. Обе команды выиграли два своих стартовых поединка, поэтому было интересно, как завершится их противостояние. Немцы быстро вышли вперед, но уже через десять минут счет был ничейный, благодаря пенальти от азербайджанцев. В середине тайма хозяева снова повели, а на перерыв ушли при счете 3:1 – феерил Вирц, который забил гол и отдал три ассиста. После перерыва интрига умерла окончательно – леверкузенцы в течение 3 минут забили еще дважды, доведя счет до разгромного. В итоге, Байер с 9 очками – безоговорочный фаворит группы, Карабах – второй.

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