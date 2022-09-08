У четвер, 8 вересня, стартував груповий турнір Ліги конференцій 2022/23. Рахунок і огляд матчів у групах A, B та G читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2022/23, 1 тур

Група A

Фіорентина – РФС – 1:1

Голи: Барак, 56 – Іліч, 74

Хартс – Істанбул Башакшехір – 0:4

Голи: Калдірім, 26, Ндаїшіміє, 67, Кінгслі, 75 (авт), Озджан, 82

Група B

Андерлехт – Сількерборг – 1:0

Гол: Соареш, 81 (пен)

Група G

Балкані – ЧФР Клуж – 1:1

Голи: Тачі, 65 – Матіас, 90+1

Фіорентина несподівано не змогла обіграти вдома латвійський РФС у квартеті A. "Фіалки" відкрили рахунок зусиллями Барака, але не втримали перемогу. Лише нічия.

Ліга Європи: Арсенал втримав перемогу над Цюріхом – Зінченко дебютував, Рома та берлінський Уніон сенсаційно програли

Найпереконливішу перемогу дня здобув Істанбул Башакшехір, який на виїзді розтрощив Хартс в іншому матчі цієї групи – 4:0. Завдяки успіху в Шотландії турецька команда очолила групу A.

У квартеті B Андерлехт обіграв Сількеборг завдяки єдиному голу з пенальті. У ще одному матчі (група G) ЧФР Клуж лише в додатковий час врятувався від поразки в Албанії.

Фенербахче дотиснув Динамо на 90+3 – шедевр українців, серйозна травма лідера киян і хамство фанатів Путіна в матчі ЛЄ